Происшествия 27 июля 2023, 20:19 Четверо пострадавших при крушении вертолета на Алтае отказались от госпитализации ТАСС: четверо пострадавших при крушении вертолета на Алтае отказались от госпитализации Телеканал «360»

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Четверо пострадавших туристов при крушении вертолета Ми-8 в Республике Алтай отказались от госпитализации. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«Четыре человека погибли. Одному члену экипажа госпитализация не понадобилась. Четверо туристов отказались от госпитализации. Семь человек доставили в Горно-Алтайск», — сказал он.

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В пресс-службе Минздрава России передали, что три человека находятся в тяжелом состоянии. Тактику их лечения определят после консультаций со специалистами ведущих федеральных центров.

«В результате жесткой посадки вертолета, произошедшей сегодня, 27 июля, в Республике Алтай, пострадали 16 человек. Из них четыре человека погибли», — уточнили в министерстве.

Вертолет Ми-8 загорелся при заходе на посадку в населенном пункте Тюнгур республики Алтай. Судно задело провода, пожар начался мгновенно. Момент падения вертолета сняли на видео.

Очевидец происшествия Сергей, помогавший спасать пострадавших, рассказал, что многие получили ожоги. Всех пострадавших увезли в районную больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело.

Один из пилотов, управлявших рухнувшим на Алтае Ми-8, имел большой опыт полетов. Стаж летчика составлял 36 лет, за все эти годы в его карьере не было аварий.