Четверо пострадавших при аварии с автобусом в ХМАО остались в больнице
О состоянии получивших травмы рассказал «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Медики оценили состояние троих людей его как средней степени тяжести.
«Один — в состоянии тяжелой степени тяжести, трое — в средней степени. Состояние пациентов стабильное, динамика положительная», — подчеркнули в департаменте.
Амбулаторную помощь получили еще восемь пострадавших при ДТП, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону.После аварии инициирована прокурорская проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
Автобус с рабочими, которых везли с месторождения, врезался в ехавший впереди грузовой трал вечером 30 декабря на 18-м километре трассы Лянтор — Нижнесортымский. Пострадали 12 человек, в том числе и водитель пассажирского транспортного средства.