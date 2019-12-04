Четверо пострадавших от взрыва под Белгородом находятся в реанимации

«Четверо пострадавших доставлены в областную больницу Святителя Иоасафа в Белгороде, они находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Еще две женщины — в состоянии средней тяжести в Яковлевской ЦРБ», — процитировало издание сообщение ведомства.

В пресс-службе отметили, что речь идет о мужчине с травмами головы и трех женщинах, которые получили различные ожоги. Начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Белгородской области Сергей Лукинов сообщил, что двух пациенток врачи собираются перевести из реанимации уже сегодня. Ими займутся специалисты ожогового отделения.

Источник: более 500 человек эвакуированы из школы в Ясеневе из-за угрозы взрыва Подробнее

«У одной из двух женщин, которые находятся в Яковлевской ЦРБ, — сотрясение мозга, не тяжелое, легкое или средней степени тяжести, у второй — ссадины плеч и бедер», — уточнил он.

Взрыв газа в четырехэтажном многоквартирном доме в поселке Яковлево Белгородской области прогремел вечером 3 декабря. В результате обрушилась внешняя стена здания.

Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы города в 20:05. На место прибыли спасатели, которые начали вручную разбирать завалы — был риск, что под ними оказались люди. Большинство жителей дома — а именно 18 человек, в том числе семеро детей — эвакуировали. Шестеро жильцов получили травмы различной степени тяжести. Около полуночи спасатели извлекли из-под завалов тело мужчины 1983 года рождения.