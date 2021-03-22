Два грузовика и легковушка столкнулись под Петербургом

Два грузовика и легковушка столкнулись на федеральной трассе «Сортавала» в Ленинградской области. Четыре человека пострадали, один погиб. Движение на этом участке дороги перекрыто.

По данным «Упрдор Северо-Запад», который обслуживает трассу, ЧП произошло на 89-м километре А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области. «Имеется информация, что в результате ДТП один человек погиб, четверо пострадали», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС. Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ленинградской области Объехать место аварии можно через населенный пункт Соловьевка. На месте находятся сотрудники ДПС, МЧС и подрядчики, которые обслуживают трассу. Причины случившегося устанавливаются. В «Упрдоре Северо-Запада» заявили, что ночью дорогу обработали противогололедными средствами.