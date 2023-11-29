Происшествия 29 ноября 2023, 21:28 Четверо полицейских погибли при обстреле ВСУ здания ОМВД РФ в Херсонской области РИА «Новости»

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При обстреле силами ВСУ здания отдела внутренних дел в Херсонской области погибли четверо полицейских. По информации источника РИА «Новости», стреляли из РСЗО HIMARS.

«Четверо полицейских погибли на месте, 18 человек ранены в результате обстрела здания ОМВД России „Новокаховский“ в селе Юбилейном из реактивной системы залпового огня HIMARS вчера утром», — рассказал собеседник агентства.

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Пять человек с тяжелыми ранениями попали в госпиталь, остальным помощь оказали на месте. ВСУ стреляли по населенным пунктам Херсонской области весь вторник, за день по региону выпустили более 60 снарядов из ствольной артиллерии. Во время ночных обстрелов погиб мирный житель.

На Херсонском направлении российские войска применяют акустические системы «Языковед». Он призывает украинских солдат сдаться, и его работа приносит плоды.