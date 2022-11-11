11 ноября 2022, 14:27
Четверо пенсионеров попали под машины в Волгограде за последние сутки
Два ДТП с пострадавшими пенсионерами произошло в Волгограде за последние сутки. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Первое происшествие случилось на улице Ополченской. Двое мужчин в возрасте 83 и 74 лет попали под машину, когда пересекали дорогу в зоне пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. Оба попали в больницу.
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Вторая авария произошла на улице Плеханова. Там автомобиль сбил 63-летнего мужчину и 64-летнюю женщину, которые шли по нерегулируемому переходу. Обоим также потребовалась госпитализация.
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ДТП
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