Происшествия 05 мая 2023, 15:24 Четверо нижегородцев сбывали фальшивые евро с помощью старх банкоматов

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В Нижнем Новгороде четыре местных жителя устроили бизнес по обмену фальшивых евро на рубли. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Предприимчивые нижегородцы покупали за границей фальшивые евро. Они узнали, что некоторые старые банкоматы не способны отличить подделку. Поэтому они клали на счет ненастоящие евро, а потом снимали с карты подлинные рубли.

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Все четверо задержаны, в их отношении возбудили уголовное дело и заключили подозреваемых под стражу. В их квартирах прошли обыски.

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