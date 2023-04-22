Происшествия 22 апреля 2023, 20:01 Четверо мужчин в Обнинске изнасиловали, убили знакомую в лесу и сожгли ее тело Прокуратура: четырех мужчин из Обнинска осудят за изнасилование и убийство женщины Freepik

Читать 360tv в

Четверо жителей Обнинска предстанут перед судом за убийство 36-летней женщины. По версии следствия, они изнасиловали знакомую, избили ее до смерти и сожгли тело. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Преступление было совершено в августе 2022 года. Компания выпивала в лесном массиве в районе улицы Курчатова. Женщина сильно запьянела. Осознав, что она беспомощна, мужчины набросились на нее, стали бить руками и ногами, наступали на горло и совершили изнасилование. Женщина умерла, а нападавшие решили избавиться от трупа.

Реклама

Уголовное дело возбудили об убийстве человека, находящемся в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженном с насильственными действиями сексуального характера (пункты «а» и «б» части 2 статьи 132, пункты «в», «д», «ж» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ). Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Дело направят в суд. Обвиняемым может грозить пожизненное лишение свободы.