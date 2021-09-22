Четверо мужчин устроили дрифт в центре Петербурга

Четверо мужчин устроили дрифт в центре Санкт-Петербурга. Одного из них задержали. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

О происшествии в полицию сообщил очевидец. На месте полиция не смогла никого задержать. Позже одного из водителей все же нашли. Оказалась, на него уже 11 раз заводили протоколы за нарушение ПДД. Также полицейские подозревают, что номера на его машине поддельные. Остальных водителей ищут.