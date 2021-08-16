Четверо мужчин пропали после столкновения катера и баржи под Самарой

Следователи сообщили, что четверо мужчин считаются пропавшими без вести в Самарской области после столкновения баржи и катера на Волге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Следствие заявило, что ЧП произошло 14 августа. На 1733-м километре Волги, напротив села Рождествено, катер «CABA 700 VIKING» столкнулся с баржей теплохода «Редовый-3». Катер затонул, находившиеся на нем четверо мужчин пропали без вести.

На месте происшествия идет поисково-спасательная операция. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что 14 августа диджей в компании друзей решил прокатиться по Волге на своем катере и доплыть до Самары. Однако спустя 15 минут после отправления судно пошло на дно из-за столкновения с баржей.