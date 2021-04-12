Четверо мужчин пострадали после поножовщины у клуба в Петербурге

Четверо мужчин увезли в больницу после поножовщины, которая произошла у клуба на Садовой улице в Санкт-Петербурге 12 апреля, написал сайт «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Конфликт случился в районе пяти часов утра. Полицейские обнаружили на месте происшествия нескольких гостей заведения. Ссора произошла из-за некой женщины, которую не могли поделить мужчины. 20 человек оказались в отделении. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации СМИ, конфликт произошел между уроженцами Республики Тывы и гражданами Киргизии.