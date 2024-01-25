Происшествия 25 января 2024, 17:37 Четверо мстителей с пистолетом и фаллоимитатором напали на москвича РЕН ТВ: четверо мужчин с пистолетом и фаллоимитатором напали на москвича РИА «Новости»

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В Москве четверо злоумышленников, вооружившись перцовым баллончиком, пистолетом и фаллоимитатором, напали на мужчину. Последнему пытались отомстить за давний дорожный конфликт, сообщил РЕН ТВ.

По данным издания, 24 января четверо мстителей подкараулили мужчину на улице Дыбенко на севере Москвы. Один из нападавших начал избивать его фаллоимитатором и предъявлять претензии. Второй мститель снимал происходящее на камеру телефона, третий — бил ногами, а четвертый — стоял чуть дальше от всех, вероятно, следил, чтобы не было свидетелей.

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Телеканал уточнил, что около месяца назад потерпевший поругался с дебоширами на дороге. Он заметил, что четверо молодых людей, находясь в машине, застряли на светофоре, и посигналил им. Тогда обошлось все словесной перепалкой.

Однако вскоре обиженные молодые люди нашли водителя и отомстили. Потерпевший заявил в полицию.

Накануне сотрудники полиции в Москве также задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.