Четверо контрактников пострадали при обрушении в воинской части в Подмосковье

Четверо контрактников пострадали в результате обрушения части навеса в подмосковной воинской части. Они получили незначительные травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. В ведомстве уточнили, что пострадали четыре человека — угрозы для их жизни нет. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали о пяти военных.

Обрушение произошло в воинской части, которая находится в Можайске.

РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что точная причина обрушения пока неизвестна. По предварительным данным, навес мог не выдержать веса мокрого снега, который на нем скопился. По данным собеседника, крыша обрушилась в курилке.