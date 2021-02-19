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    19 февраля 2021, 17:12

    Четверо грабителей обчистили инкассаторский автомобиль в самом центре Берлина

    Редакция сайта 360°

    Очевидцы сумели запечатлеть на камеру ограбление, произошедшее в центре Берлина. Группа преступников, переодетых в костюмы утилизаторов отходов, украли деньги из инкассаторской машины, сообщил сайт Daily Storm.

    Четверо грабителей обчистили инкассаторский автомобиль в самом центре Берлина

    Преступление произошло около 10 часов утра. Похитители скрылись с места преступления, а после сожгли машину. Сожженный автомобиль был найден в районе Шейнебергер Бессемерштрассе.

    Во время нападения пострадали два охранника инкассатора. На данный момент они госпитализированы.

    Преступники были замаскированы под работников Berliner Stadtreinigung. Данная компания занимается утилизацией отходов.