19 февраля 2021, 17:12
Четверо грабителей обчистили инкассаторский автомобиль в самом центре Берлина
Очевидцы сумели запечатлеть на камеру ограбление, произошедшее в центре Берлина. Группа преступников, переодетых в костюмы утилизаторов отходов, украли деньги из инкассаторской машины, сообщил сайт Daily Storm.
Преступление произошло около 10 часов утра. Похитители скрылись с места преступления, а после сожгли машину. Сожженный автомобиль был найден в районе Шейнебергер Бессемерштрассе.
Во время нападения пострадали два охранника инкассатора. На данный момент они госпитализированы.
Преступники были замаскированы под работников Berliner Stadtreinigung. Данная компания занимается утилизацией отходов.