Четверо грабителей обчистили инкассаторский автомобиль в самом центре Берлина

Очевидцы сумели запечатлеть на камеру ограбление, произошедшее в центре Берлина. Группа преступников, переодетых в костюмы утилизаторов отходов, украли деньги из инкассаторской машины, сообщил сайт Daily Storm.

Преступление произошло около 10 часов утра. Похитители скрылись с места преступления, а после сожгли машину. Сожженный автомобиль был найден в районе Шейнебергер Бессемерштрассе.

Во время нападения пострадали два охранника инкассатора. На данный момент они госпитализированы.

Преступники были замаскированы под работников Berliner Stadtreinigung. Данная компания занимается утилизацией отходов.