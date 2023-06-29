Происшествия 29 июня 2023, 11:04 Четверо детей в Красноярском крае отравились растением, перепутав его с бамбуком МВД: в Красноярском крае четверо детей попали в больницу, отравившись ядовитым растением Пресс-служба МВД

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Четверо детей из села Астафьевка Красноярского края попали в больницу, отравившись ядовитым комнатным растением. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МВД.

По данным ведомства, информация о госпитализации несовершеннолетних с отравлением поступила в дежурную часть накануне вечером. Оперативники начали расследование. Выяснилось, что в день происшествия два брата 9 и 10 лет вместе со своими товарищами 10 и 11 лет гуляли на улице. В какой-то момент они увидели похожие на бамбук обрезки растения и решили попробовать. Этим растением оказалась комнатная диффенбахия, стебли и листья которой содержат ядовитый сок. Дети почувствовали себя плохо, их доставили в больницу.

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По факту отравления детей начата проверка.

«Полицейские призывают граждан ответственно относиться к утилизации ядовитосодержащих растений, предметов во избежание подобных печальных случаев», — сказано в сообщении.

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