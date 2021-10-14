Четверо детей просидели сутки в запертой квартире в Гае

Сотрудники полиции в городе Гай в Оренбургской области спасли четырех маленьких детей, которых на сутки заперли в квартире без еды и взрослых. О происшествии сообщили ТАСС в управлении МВД по Оренбургской области.

Полицейские приехали к дому, где, предположительно, находились закрытые дети, после заявления источника о случившемся. Позже они узнали, что самому младшему ребенку было всего четыре месяца, а старшей девочке — семь лет.

Дверь в квартиру ломать не стали. Стражи порядка узнали телефон бабушки, которая оставила внуков, — она и открыла квартиру. Войдя в жилище, сотрудники отметили, что там очень грязно. Дальше они работали уже вместе с комиссией по делам несовершеннолетних, которая приняла решение определить пострадавших в дом ребенка.

Мать брошенных детей удалось найти — она была в Орске. Правонарушение зафиксировали, на женщину составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей, а семью поставили на учет. Правозащитники установили, что ранее ни мать, ни бабушка на учете в ПНД не состояли.