Четверо детей пострадали в пожаре в Солнечногорске. Загорелся многоквартирный дом, который был запланирован под расселение. В нем незаконно проживали три семьи, сообщили «360» в МЧС по региону.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось задымление в квартире в третьем подъезде на третьем этаже. В 19:38 — пожар локализован на площади 33 квадратных метра», — сообщили в МЧС.

Уже в 19:44 открытое горение было ликвидировано, а в 20:45 ликвидированы последствия пожара.

В результате пострадали четверо детей, их доставили в медицинские учреждения. К тушению пожара привлекали 27 человек и девять единиц техники.

Пострадали Эбрагим 2020 года рождения, Фаришта 2017 года, Ефи 2018 года рождения и Тамана 2006 года рождения. Они госпитализированы в детское отделение. По предварительным данным, им поставили диагноз — легкое отравление продуктами горения.

Источник фото: МЧС РФ

«Прокуратура Московской области поручила Солнечногорской городской прокуратуре провести проверку в связи с пожаром в поселке Менделеево, в результате которого пострадали четверо детей», — сообщили «360» в ведомстве.

По данным следователей, несовершеннолетние находились в аварийном доме вместе с родителями, выходцами из ближнего зарубежья.

В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, в сферах ЖКХ и миграции.