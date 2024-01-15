15 января 2024, 13:22
Четверо детей пострадали в ДТП с минивэном в Ростовской области
Водитель минивэна Honda Stepwgn устроил серьезное ДТП в Ростовской области. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, 47-летний автомобилист выбрал небезопасную скорость, из-за чего машина слетела в кювет.
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В результате аварии пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки. Одному из них потребовалась госпитализация. Организована проверка.
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