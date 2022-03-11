Четверо детей получили травмы во время ДТП в Екатеринбурге

Серьезная авария произошла вечером 10 марта в Екатеринбурге. В результате ДТП четверо детей получили травмы. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на городской отдел пропаганды ГИБДД.

Ситуация произошла на перекрестке улиц Косарева и Грибоедова. Там столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Suzuki. В результате четырехгодовалая и пятилетняя девочки, а также две 17-летних девушки получили травмы различной степени тяжести.

По неподтвержденной информации, водитель корейского авто не справился с управлением из-за сколькой дороги.