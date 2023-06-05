Происшествия 05 июня 2023, 18:26 Четверо детей погибли во время пожаров в домах в Алтайском крае

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Возгорание двух жилых домов произошло на прошедших выходных в селе Вавилон Алейского района и в Новоалтайске. В результате пожаров погибли четверо детей, сообщили «Народные новости».

По предварительным данным, 3 июня в Вавилоне пламя охватило жилой дом, в котором находилась мать с тремя детьми. Женщине с грудным ребенком удалось выбраться из горящего здания, двое ее детей погибли.

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Второй пожар произошел 4 июня в Новоалтайске, при ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела женщины и двух мальчиков.