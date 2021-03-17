Четверо детей погибли в пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае в Лесосибирске в ночь на 17 марта при пожаре в деревянном многоквартирном доме погибли четверо детей, младшему из них было два года. Заведено уголовное дело.

Возгорание произошло около пяти часов утра по местному времени. Пожарные успели спасти лишь двух членов семьи — бабушку и 12-летнего ребенка. остальные дети в возрасте от двух до 17 погибли.

В МЧС Красноярского края сообщили, что все дети и пожилая женщина спасли и не почуствовали запах дыма. Матери в квартире в этот момент не было.

Известно, что семье по краевой программе выдавали пожарные извещатели, однако они так и не были установлены.

Следственный комитет по факту пожара возбудил уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Одной из рассматриваемых следствием причин пожара является короткое замыкание. Очаг возгорания мог находится в коридоре.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.