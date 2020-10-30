Четверо детей погибли при пожаре в деревне в Кировской области

Четыре мальчика в возрасте от восьми месяцев до четырех лет погибли при пожаре в деревне в Кировской области. Их родителей не было дома.

«30 октября в деревне Ложкари Юрьянского района в одной из квартир, расположенных в многоквартирном трехэтажном жилом доме, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четыре несовершеннолетних возрастом от 4 лет до 8 месяцев», — сообщили в пресс-службе СК по Кировской области.

Экстренные службы получили сообщение о пожаре вечером 30 октября. В одной из комнат обгорели стены на площади девять квадратных метров. Сейчас следователи и прокуратура разбираются в причинах произошедшего, ищут родителей погибших детей и выясняют, как исполнялась законодательство в отношении обеспечения безопасности несовершеннолетних.

В правительстве региона уточнили, что семья стоит на учете в социальных органах.

Ранее стало известно о погибшем при пожаре в гараже под Пензой. Мужчина скончался в деревне Чемодановка. На его теле не нашли следов повреждения, кроме термического воздействия.