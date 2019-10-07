Четверо детей и взрослый погибли при пожаре в Волоколамске

В Волоколамске при пожаре погибли пять человек. Как сообщили «360» в пресс-службе подмосковного управления МЧС, среди погибших четверо детей. Сейчас пожар уже потушен.

«04:22 — ликвидация последствий пожара. Пять человек погибли. Из пяти погибших четыре ребенка», — сказали в пресс-службе МЧС.

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Пожар произошел в квартире в деревне Чисмена, по адресу улица Лазурная, дом 6. Сообщение о возгорании поступило к спасателям в 02:34, в 03:09 огонь был локализован. Площадь пожара составила 40 квадратных метров.

В тушении принимали участие 12 человек и три единицы техники.

По информации РИА «Новости», погибли двое детей в возрасте трех лет, один пяти лет и один годовалый. Вместе с ними в квартире находилась и погибла 30-летняя женщина.