Четверо детей и двое взрослых погибли при пожаре в чукотском селе

Жилой дом загорелся в ночь на 30 октября в селе Инчоун на Чукотке. Жертвами пожара стали шесть человек: четверо детей и двое взрослых. Прокуратура начала проверку. Об этом сообщил сайт надзорного ведомства региона.

«В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа около 23:40 минут 29 октября произошел пожар в жилом доме, в котором погибли четверо <…>детей, 2020, 2018, 2017 и 2015 года рождения и двое взрослых», — говорится в сообщении прокуратуры.

Информации о причине ЧП пока нет: специалисты сейчас изучают все обстоятельства из-за которых возник пожар. На место происшествия вылетит прокурор района.

Как сообщила пресс-служба СУ СК России по Чукотскому автономному округу, пожар произошел в одной из квартир одноэтажного жилого дома на улице Школьная. Следователи завели уголовное дело уголовное о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.