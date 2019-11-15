Четверо детей госпитализированы после ДТП со школьным автобусом

Медицинская помощь понадобилась девяти из 11 пассажиров школьного микроавтобуса, который столкнулся с легковушкой Гусь-Хрустальном. При этом одного взрослого и четверо детей госпитализировали.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Владимирской области, ДТП произошло на 65-м километре дороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума в пятницу,15 ноября, в 09:15.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-21099 не смог справиться с управлением и врезался в микроавтобусом «газель». Из-за этого оба транспортных средства вылетели в кювет, а микроавтобус опрокинулся. В нем находились трое взрослых и восемь школьников.

«По состоянию на 10:30 известно, что за медпомощью обратились девять пассажиров „газели“ — один взрослый и восемь детей, четверо из которых госпитализированы», — заявили в ведомстве.

Госавтоинспекция работает на месте происшествия. Правооохранители выясняют все обстоятельства аварии.