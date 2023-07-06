Происшествия 06 июля 2023, 17:23 Четверо детей чуть не утонули в водоеме Башкирии

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Четверо детей чуть не погибли на реке Худолаз в Башкирии. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на информацию главы Госкомитета РБ по ЧС Фарита Гумерова.

Дети в возрасте от восьми до 15 лет попытались переплыть на противоположный берег реки на надувном матрасе. Они добрались до него, но не смогли вернуться обратно и застряли посередине водоема. Детей заметили спасатели, которые доставили их на нужный берег и передали родителям. Медицинская помощь им не понадобилась.