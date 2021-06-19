Четверо человек пострадали при пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы», — его слова привел ТАСС.

Два человека отказались от госпитализации. Одного пострадавшего, вдохнувшего в себя пары дыма, доставили в институт Склифосовского. Это неопасная травма, отметил заммэра.

На горящем складе на Лужнецкой набережной в Москве хранилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники, добавил Бирюков.

Проверка противопожарной безопасности на складе с пиротехникой проводилась в 2019 году, специалисты тогда устранили все выявленные нарушения.

«Последние мероприятия по проверке пожарной безопасности службой Госпожнадзора проводились в 2019 году, были замечания, были даны предписания. Предписания были все отработаны, устранены замечания, и этот склад работал», — сказал Бирюков.

Он уточнил, что это предприятие — индивидуальный предприниматель, который занимается оптовой продажей пиротехники.

В причинах произошедшего разберутся дознаватели.

Спасатели МЧС узнали о пожаре на складе с петардами в 17:36. Издалека виднелся огромный столб серого дыма. Раздавались взрывы, которые было слышно за несколько километров. В воздухе сквозь дым можно было разглядеть разрывающиеся фейерверки.

Сначала возгоранию присвоили второй ранг, позже его повысили до третьего. Пламя перекинулось на несколько соседних строений. К тушению привлекли два пожарных вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Пожарные локализовали 500 «квадратов» на складе пиротехники.