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    19 июня 2021, 20:23

    Четверо человек пострадали при пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной

    Алена Макаренко

    Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при пожаре на Лужнецкой набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

    Четверо человек пострадали при пожаре на складе с пиротехникой на Лужнецкой набережной

    «В результате возгорания один человек из числа обслуживающего персонала пострадал, трое пожарных получили соответствующие небольшие какие-то травмы», — его слова привел ТАСС.

    Два человека отказались от госпитализации. Одного пострадавшего, вдохнувшего в себя пары дыма, доставили в институт Склифосовского. Это неопасная травма, отметил заммэра.

    На горящем складе на Лужнецкой набережной в Москве хранилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники, добавил Бирюков.

    Проверка противопожарной безопасности на складе с пиротехникой проводилась в 2019 году, специалисты тогда устранили все выявленные нарушения.

    «Последние мероприятия по проверке пожарной безопасности службой Госпожнадзора проводились в 2019 году, были замечания, были даны предписания. Предписания были все отработаны, устранены замечания, и этот склад работал», — сказал Бирюков.

    Он уточнил, что это предприятие — индивидуальный предприниматель, который занимается оптовой продажей пиротехники.

    В причинах произошедшего разберутся дознаватели.

    Спасатели МЧС узнали о пожаре на складе с петардами в 17:36. Издалека виднелся огромный столб серого дыма. Раздавались взрывы, которые было слышно за несколько километров. В воздухе сквозь дым можно было разглядеть разрывающиеся фейерверки.

    Сначала возгоранию присвоили второй ранг, позже его повысили до третьего. Пламя перекинулось на несколько соседних строений. К тушению привлекли два пожарных вертолета Ка-32А Московского авиационного центра. Пожарные локализовали 500 «квадратов» на складе пиротехники.