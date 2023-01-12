Происшествия 12 января 2023, 22:35 Четверо браконьеров в Приуральском районе получили по два года тюрьмы за вылов чира и мускуна

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Браконьерам, которые незаконно выловили рыбу, причинив природе ущерб на более чем 10 миллионов рублей, дали реальные сроки. Об этом сообщил сайт «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Четверо жителей Приуральского района занимались выловом чира, пыжьяна, муксуна и нельмы. Они промышляли в районе рыбопромыслового участка «Халетур» на протяжении пяти месяцев. В итоге в их сети попали более 2,7 тысячи экземпляров разных рыб.

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За это суд назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы каждому. Кроме того, браконьеры будут обязаны возместить весь нанесенный ущерб.

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