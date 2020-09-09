09 сентября 2020, 13:30
Чешский культурист Якуб Шубрт умер в возрасте 32 лет
Якуб Шубрт, титулованный чешский культурист, скончался в возрасте 32 лет. Информацией поделились родственники спортсмена в Facebook. Об этом сообщило РИА ФАН.
Отмечается, что причиной смерти культуристa сталa полиорганная недостаточность. Похороны спортсмена пройдут в среду, 9 сентября, в городе Броумов.
Бодибилдинг увлек Шубрта в подростковом возрасте. В 21 год он получил звание «Мистер Вселенная» на конкурсе под эгидой NABBA. В 2014 году он взял бронзу на турнире Olympia Amateur Europe 2014 от IFBB.