«Черный риелтор» обманул покупателей из Омска почти на 12 млн рублей

Мужчине удавалось словесно убеждать клиентов так, что они самостоятельно передавали ему средства на покупку недвижимости. Позднее он передавал ключи клиентам, однако ими они не могли открыть даже домофон.

Руководствуясь такой схемой, злоумышленник реализовал восемь квартир, общая стоимость которых достигла 11,75 миллионов рублей.

Правоохранители задержали риелтора в его собственном жилье в Кировском округе Омска. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Установлены трое потерпевших, один из них заплатил девять миллионов рублей за пять квартир в Омске.