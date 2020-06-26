Черный риелтор из Архангельска получил пожизненный срок

Якушина обвиняли в убийстве, мошенничестве и других преступлениях, которые он совершал с 2013 по 2015 годы. Отмечается, что мужчина завладевал жильем людей и скрывался с их деньгами, написал сайт «Русская планета».

По данным следствия, тех, кто как-либо противостоял черному риелтору, он убивал.