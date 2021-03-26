Черный ящик разбившегося вертолета нашли в Калининградской области

Один из черных ящиков обнаружили на месте падения вертолета Ка-32 МЧС РФ в Куршском заливе под Калининградом. Воздушное судно разбилось накануне вечером во время учебно-тренировочного полета.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Один [черный ящик] достали», — процитировало агентство его слова.

Собеседник также напомнил, что вертолет находится на мелководье в пяти километрах от берега. Он погрузился под воду почти полностью — над поверхностью остался только хвост. Несмотря на это, воздушное судно хорошо просматривается в воде. По данным источника, сегодня на месте крушения вертолета проведут следственные мероприятия. В них примут участие четыре суда МЧС.

Вертолет разбился в районе 22:00 25 марта в шести километрах к северу от города Полесска. В момент крушения на борту находились три члена экипажа: борттехник погиб, командир и второй пилот госпитализированы. Сейчас их близким помогают психологи.

Следователи возбудили уголовное дело. Сейчас есть несколько версий крушения: ошибка пилотов и «нештатная чрезвычайная ситуация». Известно, что вертолет выполнял учебно-тренировочный полет.