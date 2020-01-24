    24 января 2020, 13:29

    Черный дым удивил жителей Новочеркасска

    Ольга Ситникова

    Интернет-пользователи из Новочеркасска опубликовали видеоролик с черным дымом над городом. Жители предположили, что причиной стала авария на местной ГРЭС. Об этом сообщило ИА Nation News.

    В интернете появляются новые публикации с выбросом. На кадрах видно, как большие клубы черного дыма накрывают небо.

    Однако, по данным источника, случившийся выброс пара на электростанции — штатная ситуация. Горожане могут не бояться выброса вредных веществ в воздух.