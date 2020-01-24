Черный дым удивил жителей Новочеркасска

В интернете появляются новые публикации с выбросом. На кадрах видно, как большие клубы черного дыма накрывают небо.

Однако, по данным источника, случившийся выброс пара на электростанции — штатная ситуация. Горожане могут не бояться выброса вредных веществ в воздух.