24 января 2020, 13:29
Черный дым удивил жителей Новочеркасска
Интернет-пользователи из Новочеркасска опубликовали видеоролик с черным дымом над городом. Жители предположили, что причиной стала авария на местной ГРЭС. Об этом сообщило ИА Nation News.
В интернете появляются новые публикации с выбросом. На кадрах видно, как большие клубы черного дыма накрывают небо.
Однако, по данным источника, случившийся выброс пара на электростанции — штатная ситуация. Горожане могут не бояться выброса вредных веществ в воздух.