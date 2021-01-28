Черный дым повалил из горящего цеха на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы загорелось производственное помещение, сообщил «360» источник в экстренных службах. На место уже выехали пожарные.

Пожарную бригаду вызвали к дому 53к1 на Авиамоторной улице. По словам очевидцев, из соседнего здания валит черный дым. Информацию о возгорании огнеборцы подтвердили.

«Обнаружили слабое белое задымление. Проникли в здание. Пока разведка», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Предварительно установлено, что горит помещение цеха. Что внутри и есть ли пострадавшие, не уточняется.

Утром 28 января в Челябинске загорелся подземный переход. Пламя вспыхнуло в подсобном помещении, расположенном на территории перехода.