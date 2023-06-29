Эксклюзив 29 июня 2023, 12:35 Черный дым и спасатели. Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде сняли на видео Пожар на территории химзавода «Бальзам» в Нижнем Новгороде попал на видео

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Пожар на территории химзавода «Бальзам» в Нижнем Новгороде локализовали на площади 800 квадратных метров. «360» показал кадры с места возгорания.

Сообщение о пожаре на шоссе Жиркомбината, 22, где находится химзавод «Бальзам», поступило в экстренные службы 29 июня в 09:45. Загорелись фура и несколько гаражей, в небо поднялся столб густого черного дыма. Работников предприятия вывели наружу.

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Главное управление МЧС России по Нижегородской области сообщило, что к работе привлекли 51 человека и 14 единиц техники, в том числе пожарный поезд. К 10:49 пожар локализовали на площади 800 квадратных метров.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев написал в своем Telegram-канале, что ситуацию взяли под контроль, привлекли МЧС и аварийно-спасательную службу города. Прокуратура Нижегородской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье 217 УК Уголовного кодекса России «Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Кто именно погиб, в ведомстве не уточнили.