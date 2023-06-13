Эксклюзив 13 июня 2023, 10:37 Черный дым и огромные языки пламени. Пожар на нефтезаводе в Краснодаре попал на видео «360» показал видео пожара на территории нефтеперерабатывающего завода в Краснодаре

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Крупный пожар начался утром 13 июня на территории Краснодарского нефтеперерабатывающего завода на улице Захарова. Вспыхнула установка по сжиганию избыточного газа. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На записи видны огромные языки пламени и столб густого черного дыма, взмывающий в небо. Огонь успел охватить площадь 20 квадратных метров.

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В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что причиной возгорания стал технологический сбой на факельной стояке НПЗ, где проводилось сжигание избыточного газа, образовывающегося в результате переработки нефтепродуктов.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 06:21. К месту происшествия выехали 130 спасателей на 26 спецмашинах. Спустя почти 40 минут пожар локализовали, а затем потушили. Никто не пострадал.

Ранее склад горюче-смазочных материалов загорелся в Уфе, огонь охватил 60 кубических метров ГСМ. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. К месту происшествия направили 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. Обошлось без пострадавших и погибших.