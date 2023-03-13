Происшествия 13 марта 2023, 19:09 «Черных лесорубов» осудили в Краснодарском крае

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В Туапсе вынесли приговор 10 «черным лесорубам», которые получили реальные сроки за незаконную вырубку деревьев. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Краснодарского края.

Банда лесорубов промышляла в течение полугода: с лета 2019-го по зиму 2020 года. Причем они использовали для незаконной добычи древесины тяжелую технику. Всего осужденные уничтожили 350 деревьев. Кроме того, трое из них также угнали с одного из участков КамАЗ.

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Исходя из роли каждого участника банды, суд назначил им реальные сроки от одного до 6,5 года колонии общего режима.

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«Осужденные солидарно в пользу государства выплатили нанесенный незаконной вырубкой ущерб — более 230 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе судов.

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