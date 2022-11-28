Эксклюзив 28 ноября 2022, 22:31 Черные риелторы атаковали жителей Тольятти. Они подселяют бездомных и выживают из дома Жительница Тольятти: черные риелторы подселяют бездомных и выживают их из комнаты freepik

Читать 360tv в

Жительница четырехкомнатной коммунальной квартиры в Автозаводском районе Тольятти Ольга Гозова рассказала корреспонденту «360», как черные риелторы устраивают «ад», чтобы выжить их из дома. История началась еще весной, когда собственница продала одну из комнат, куда затем стали вселяться сильно пьющие мужчины и женщины.

Комната, которую продали в мае, была чуть больше 12 квадратных метров. По словам собеседницы, из-за финансового положения они с мужем не смогли ее выкупить. Пришлось у нотариуса оформить отказ от сделки, хотя по закону они являлись первоочередными покупателями.

Реклама

«В середине июня к нам вселилась сильно пьющая пара. Мужчина неоднократно кидался на женщину с ножом, они дрались, буянили. Я часто вызывала скорую, полицию. Но все пожимали плечами и советовали подавать в суд на соседей. Так продолжалось до сентября, когда женщину забрали на скорой с циррозом печени, а ее сожителя выселили», — поделилась Гозова.

Реклама

По ее словам, собственницей комнаты была некая Ольга. В телефонном разговоре женщина заявила, что ей все равно, кто живет в сдаваемой комнате. В итоге в комнату снова вселились люди — трое пьющих мужчин. Гозова уверяет — они выглядели как бомжи.

«Затем их сменил еще один зависимый от алкоголя мужчина. Он скандалил, ругался матом, из его комнаты шел неприятный запах. После выселения этого мужчины заселили других. Таких же. С фингалами, перегарище неимоверное», — посетовала собеседница.

Все лето в квартиру, где проживает Гозова с супругом, приходили риелторы. Они настойчиво предлагали паре выкупить комнату.

В ноябре женщине позвонил риелтор и заявил, что она обязана предоставить доступ в квартиру. Беспокоясь за свою жизнь, Гозова написала заявление в полицию. Однако присутствие сотрудника правоохранительных органов не остановило риелторов.

«С порога стали кидаться на меня, выбили из рук камеру — я вела видеозапись. Тут же они увидели участкового, при нем ругались матом. Я вызвала скорую, потому что мне стало плохо. Оскорбляли», — пожаловалась женщина.

После этой встречи она нашла в Интернете других пострадавших от действий черных риелторов. Выяснилось, что они и до этого делали все «нахрапом»: подселяли квартирантов, чтобы собственникам стало невыносимо жить. Но пострадавшие хотят найти управу на риелторов и дать этому делу ход в суде.