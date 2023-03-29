29 марта 2023, 14:05
«Черные копатели» из Владимирской области отделались штрафами за разграбленные могильники
Во Владимирской области вынесли приговор четверым «черным копателям», которые промышляли на территории двух объектов культурного значения. Об этом сообщил «Царьград».
Трое местных жителей в 2020 году вооружились металлоискателями и вели незаконные раскопки вблизи «Двух могильников муромы». Они находили предметы старины и перепродавали в частные коллекции.
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Потом к ним присоединился четвертый подельник. Тогда «черные копатели» переместились к деревне Михайлово Муромского района на территорию грунтового могильника «Михайлово I». Здесь они также незаконно искали различные предметы старины. В итоге их добычей стали 999 разных вещей.
Суд признал мужчин виновными, трое из них получили штраф в 300 тысяч рублей, четвертый — 200 тысяч рублей.
Преступления
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