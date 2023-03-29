Происшествия 29 марта 2023, 14:05 «Черные копатели» из Владимирской области отделались штрафами за разграбленные могильники

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Во Владимирской области вынесли приговор четверым «черным копателям», которые промышляли на территории двух объектов культурного значения. Об этом сообщил «Царьград».

Трое местных жителей в 2020 году вооружились металлоискателями и вели незаконные раскопки вблизи «Двух могильников муромы». Они находили предметы старины и перепродавали в частные коллекции.

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Потом к ним присоединился четвертый подельник. Тогда «черные копатели» переместились к деревне Михайлово Муромского района на территорию грунтового могильника «Михайлово I». Здесь они также незаконно искали различные предметы старины. В итоге их добычей стали 999 разных вещей.

Суд признал мужчин виновными, трое из них получили штраф в 300 тысяч рублей, четвертый — 200 тысяч рублей.

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