Важное 26 января 2024, 11:24 Черные ящики сбитого Ил-76 доставили на экспертизу Пресс-служба Следственного комитета

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Черные ящики военно-транспортного самолета Ил-76 доставили на экспертизу в лабораторию специализированного НИИ. Об этом РИА «Новости» рассказали в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, техническое состояние речевого самописца и прибора регистрации параметров полета пригодно для расшифровки. Он добавил, что обычно расшифровка занимает до 30 минут, хотя бывают и исключения, когда процедура затягивается.

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«Важны три последние минуты полета. <…> Первое, что надо расшифровать, — речевой самописец. <…> Главное — понять, из какой ракеты — Patriot или Iris-T — был поражен самолет», — подчеркнул представитель экстренных служб.

Он объяснил, что о том, произошло ли внешнее воздействие на самолет и если да, то в какой момент, можно судить по реакции пилотов.

Ранее СК озвучил предварительные данные о причине авиакатастрофы: лайнер подвергся ракетной атаке со стороны Украины.

ВСУ ударили по самолету Ил-76 с украинскими пленными, которых везли на обмен, 24 января. Погибли все, кто был на борту: пленные, трое сопровождающих и шестеро членов экипажа.