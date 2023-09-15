Важное 15 сентября 2023, 14:33 Черноморский флот нашел и уничтожил два безэкипажных катера ВСУ Минобороны: два безэкипажных катера ВСУ уничтожили на юго-западе Черного моря РИА «Новости»

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Два безэкипажных катера ВСУ нашли и уничтожили в юго-западной части Черного моря. Об этом заявили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря», — сообщили в ведомстве.

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Ранее этим утром малый ракетный корабль «Аскольд» нашел и ликвидировал еще один вражеский безэкипажный катер.

Российский ракетный корабль на воздушной подушке «Самум» днем ранее уничтожил еще один подобный аппарат. А корабль Черноморского флота «Сергей Котов» разгромил пять безэкипажных катеров ВСУ, пытавшихся нанести удар по судну.

В четверг, 14 сентября, по двум аналогичным катерам удары нанесла российская морская авиация.