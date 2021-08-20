Чернокожий мужчина с ножом спровоцировал московских полицейских на стрельбу

Столичные полицейские ранили мужчину, который вел себя неадекватно и размахивал ножом на Самаркандском бульваре. Правоохранители были вынуждены открыть огонь, так как дебошир отказался бросить оружие и вести себя нормально.

«На неоднократные требования <…> полицейских о прекращении противоправных действий гражданин не реагировал. При попытке задержания повел себя агрессивно и угрожал ножом правоохранителям. Сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом „О полиции“ применили табельное оружие», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным полиции, мужчину ранили. После этого его задержали, оказали первую медицинскую помощь и отвезли в больницу. Правоохранители начали проверять обстоятельства произошедшего.

Telegram-канал Mash написал, что на улицу с ножом вышел чернокожий мужчина. Сначала он угрожал водителю автобуса, а когда приехали полицейские, переключился на них. В присутствии правоохранителей выходец из Африки разделся догола. Информации о мотивах такого поведения мужчины пока нет.