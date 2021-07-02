Черногорца, заступившегося за монахиню в Косово, арестовали

В самопровозглашенной республике Косово арестовали мужчину, который заступился за монахиню. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, написало РИА «Новости».

Инцидент произошел 28 июня. Ристо Йованович, гражданин Черногории, возмутился досмотром полицейскими пожилой монахини. Мужчину арестовали и обвиняют в «разжигании религиозной и национальной ненависти». Его ожидает суд, по этой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Сразу после случившегося видео, на котором видно конфликт мужчины с полицейскими и момент его задержания, разошлось по соцсетям, добавил сайт kp.ru.