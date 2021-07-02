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    02 июля 2021, 09:27

    Черногорца, заступившегося за монахиню в Косово, арестовали

    Полина Гребенщикова

    В самопровозглашенной республике Косово арестовали мужчину, который заступился за монахиню. Ему грозит до пяти лет тюрьмы, написало РИА «Новости».

    Черногорца, заступившегося за монахиню в Косово, арестовали

    Инцидент произошел 28 июня. Ристо Йованович, гражданин Черногории, возмутился досмотром полицейскими пожилой монахини. Мужчину арестовали и обвиняют в «разжигании религиозной и национальной ненависти». Его ожидает суд, по этой статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.

    Сразу после случившегося видео, на котором видно конфликт мужчины с полицейскими и момент его задержания, разошлось по соцсетям, добавил сайт kp.ru.