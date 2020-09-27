Черное море у пляжа в Лазаревском странно забурлило. Кракен или незаконный слив отходов?

Нечто странное бурлит в Черном море — у пляжа «Морская звезда» в Лазаревском Краснодарского края. В Сети уже размышляют о приходе Кракена. А в аквапарке в разговоре с «360» заявили, что они точно здесь ни при чем.

«Как вы думаете, что это за чудо происходит в Черном море?» — написал автор видео.

В комментариях это бурление сравнивают с жизнедеятельностью легендарного мифического морского чудовища: «Похоже на Кракена».

На пляже работает аквапарк. Там заявили, что подобные сливы — серьезное правонарушение, поэтому в организации не занимаются такой деятельностью.

«Мы воду с аквапарка не сливаем. Для этого есть канализационные люки и стоки. Мы за это деньги платим — за водоотведение», — рассказали в развлекательном комплексе.

Подобные сливы — загрязнение моря, что в свою очередь считается «огромным правонарушением».