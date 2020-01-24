Черное море стало нефтяным в Крыму

По информации сайта «Утро.ру», крупное пятно нефти специалисты увидели на фотографиях со спутника.

«По данным космического мониторинга, проводимого «НИЦ «Планета», 21 января в 15:27 в Черном море у побережья полуострова Крым был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 квадратный километр и протяженностью 55,1 километра. Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 километра от Феодосии», — заявили сотрудники центра.

По данным экспертов, пятно продольной формы расположено на юго-западе от Феодосии. Загрязненный нефтью участок увеличивается с юго-запада на северо-восток.

В настоящее время причины инцидента пока не известны.