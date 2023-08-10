10 августа 2023, 15:20
Черная змея напугала охранника школы в Москве — Shot
Shot: охранник московской школы принял ужа за анаконду и вызвал спасателей
На территорию одной из школы в районе Митино, на Пятницком шоссе, заполз уж. Охранник образовательного учреждения принял его за анаконду и вызвал спасателей, передал Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, в экстренные службы поступило сообщение об огромной черной змее. Когда специалисты приехали, то успокоили перепуганных жителей. Оказалось, на территорию одной из школ заполз обычный уж.
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Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Спасатели забрали рептилию с собой в пластиковом контейнере.
Ранее змею, похожую на питона, нашли ночью на тротуаре в районе Южное Чертаново в Москве. На место сразу вызвали спасателей.
Москва 2023
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