Происшествия 10 августа 2023, 15:20 Черная змея напугала охранника школы в Москве — Shot Shot: охранник московской школы принял ужа за анаконду и вызвал спасателей Unsplash

Читать 360tv в

На территорию одной из школы в районе Митино, на Пятницком шоссе, заполз уж. Охранник образовательного учреждения принял его за анаконду и вызвал спасателей, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, в экстренные службы поступило сообщение об огромной черной змее. Когда специалисты приехали, то успокоили перепуганных жителей. Оказалось, на территорию одной из школ заполз обычный уж.

Реклама

Угрозы для жизни и здоровья граждан нет. Спасатели забрали рептилию с собой в пластиковом контейнере.

Ранее змею, похожую на питона, нашли ночью на тротуаре в районе Южное Чертаново в Москве. На место сразу вызвали спасателей.