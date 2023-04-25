25 апреля 2023, 12:23
Череповчанку заподозрили в убийстве 6-летнего сына с помощью мочалки
В Череповце Вологодской области возбудили угловное дело после смерти шестилетнего мальчика. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
По версии следствия, 47-летняя мать задушила ребенка мочалкой, а затем пыталась свести счеты с жизнью. Она же и вызвала сотрудников полиции.
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В настоящий момент правоохранители выясняют причины случившегося. Проводится расследование.
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