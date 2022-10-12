Череда взрывов прогремела в Херсоне | 360°

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Череда взрывов прогремела в Херсоне

ТАСС: череда взрывов прогремела в Херсоне

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Около пяти взрывов раздались в Херсоне. ТАСС заявил, что российская система противовоздушной обороны (ПВО), возможно, запустила ракеты в городе.

По данным агентства, следы от ракет в небе над Херсоном не зафиксированы. Однако взрыв при этом были слышны. РИА «Новости» также написало о пяти взрывах и возможной работе системы противовоздушной обороны.

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У ТАСС пока нет подтверждения сведений о запуске ракет ПВО над городом.

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Херсонская область вошла в состав России в сентябре этого года по итогам референдума. Однако Украина не оставляет попыток помешать налаживанию там мирной жизни. ВСУ регулярно обстреливают регион.

Накануне, 11 октября, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что сохраняется угроза контрнаступления украинских сил, но все их попытки на данный момент провалились.

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