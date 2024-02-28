28 февраля 2024, 23:02
Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети
Чемпиону России по лыжам Зимиреву дали 15 суток за фото с бело-сине-белым флагом
Центральный районный суд Сочи назначил двукратному чемпиону России по лыжным гонкам Николаю Зимиреву административный арест за демонстрацию флага экстремистов. Информацию опубликовали на сайте суда.
Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг — символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.
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Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.
В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.
Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.
* «Легион „Свобода России“» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.
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