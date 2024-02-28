Происшествия 28 февраля 2024, 23:02 Чемпиона России по лыжным гонкам арестовали за бело-сине-белый флаг в соцсети Чемпиону России по лыжам Зимиреву дали 15 суток за фото с бело-сине-белым флагом РИА «Новости»

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Центральный районный суд Сочи назначил двукратному чемпиону России по лыжным гонкам Николаю Зимиреву административный арест за демонстрацию флага экстремистов. Информацию опубликовали на сайте суда.

Зимирев опубликовал на своей странице в соцсетях флаг — символ запрещенной украинской организации «Легион „Свобода России“»*. В документе указали, что изображение полотнища, представляющего собой измененный флаг России с тремя горизонтальными полосами, появилось на публичной странице спортсмена.

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Таким образом оно стало доступным для широкого круга пользователей, что является правонарушением. Действия Николая Зимирева расценили, как публичное демонстрирование нацистской атрибутики.

В постановлении суда отметили, что фигурант свою вину не признал, он проведет ближайшие 15 суток под арестом.

Ранее решение о штрафе за бело-сине-белый флаг вынесли в Зеленограде. Местная жительница заплатила 4,5 тысячи рублей.

* «Легион „Свобода России“» — экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации.