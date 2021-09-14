14 сентября 2021, 22:52
Чемпион СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в Петербурге
Чемпион СССР по баскетболу и призер Олимпийских игр Андрей Макеев скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола города.
Макееву было 69 лет. Причина его смерти не уточняется.
«Наш баскетбол понес тяжелую утрату. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в пресс-службе.
Также Макеев был тренером команды колясочников «БасКИ».