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    14 сентября 2021, 22:52

    Чемпион СССР по баскетболу Андрей Макеев умер в Петербурге

    Дарья Морозова

    Чемпион СССР по баскетболу и призер Олимпийских игр Андрей Макеев скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола города.

    Макееву было 69 лет. Причина его смерти не уточняется.

    «Наш баскетбол понес тяжелую утрату. Федерация баскетбола Санкт-Петербурга выражает искренние соболезнования родным и близким», — рассказали в пресс-службе.

    Также Макеев был тренером команды колясочников «БасКИ».